G20-Treffen Baerbock zu Lawrow: „Stoppen Sie diesen Krieg”

02. März 2023 | Quelle: dpa

Russlands Außenminister Sergej Lawrow (M) am Rande des G20-Außenministertreffens in Neu Delhi. Bild: Bild: dpa

Außenministerin Annalena Baerbock hat Russland beim G20-Treffen von Wirtschaftsmächten aufgerufen, den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. „Stoppen Sie diesen Krieg. Stoppen Sie die Verletzung unserer internationalen Ordnung. Stoppen Sie die Bombardierung ukrainischer Städte und Zivilisten”, forderte die Grünen-Politikerin am Donnerstag bei Beratungen der G20-Außenminister in Indiens Hauptstadt Neu Delhi nach Angaben aus Delegationskreisen. Sie wandte sich dabei direkt an Russlands Außenminister Sergej Lawrow.