Bundesfinanzminister Olaf Scholz beim „Speed Dating“

Für Scholz, der gleich zu Beginn klarmachte, dass er „deutscher Finanzminister“ ist – und damit in Tradition von Wolfgang Schäuble stehe –, geht es vor allem darum, mit allen Kollegen zu sprechen. Es ist ein erstes Kennenlernen, eine Art „Speed Dating“, und Scholz hat eine Reihe bilateraler Gespräche in der 13-Millionen-Metropole auf dem Programm. Es geht getreu dem Motto „Wer miteinander spricht, schießt nicht aufeinander“ um das gegenseitige Austauschen von Positionen, um Verständnis und ein Annähern an einen für alle tragfähigen Kompromiss in den verschiedenen Streifragen.