G20-Treffen Der brüchige Burgfrieden von Buenos Aires

Mit Trump redet Merkel auch, 30 Minuten lang, in einem schmucklosen Raum in der Messehalle am Rio de la Plata. Der schwärmt erst einmal von der „großartigen Beziehung“ zur Kanzlerin. Aber wo er Deutschland sonst gerne mal via Kurznachrichtendienst beschimpfte, gibt er sich am Rio de la Plata ziemlich zahm - er will diesen Gipfel anders als beim G7-Treffen im Mai nicht sprengen.