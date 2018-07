G20-Treffen IWF warnt: Handelskonflikt schadet Weltwirtschaft massiv

Mnuchin bekräftigte den Vorschlag von Trump, in der Gruppe der sieben führenden Industriestaaten (G7), die Barrieren im Handel untereinander fallenzulassen. Mit dem Angebot an die Europäer und Japan versuchte er offenbar auch, um den Druck im Handelsstreit mit China zu erhöhen. „Wenn Europa an den Freihandel glaubt, sind wir bereit, ein Freihandelsabkommen zu unterzeichnen“, sagte Mnuchin. Ein solches Abkommen erfordere aber die Beseitigung von Zöllen sowie anderen Handelshemmnissen und Subventionen. „Es müssen alle drei Punkte sein.“