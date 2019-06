G20: Treffen von Trump und Putin am Rande von G20-Gipfel möglich

Zuletzt hatten sich Trump und Putin im Juli vergangenen Jahres in Helsinki zu einem bilateralen Gipfel getroffen. Es war ihre erste offizielle Begegnung seit Trumps Amtsantritt im Januar 2017. In den USA war Trump für sein Auftreten in Helsinki auf massive Kritik gestoßen. Er hatte sich geweigert, Putin für eine Einmischung Russlands in die US-Wahl verantwortlich zu machen. Später zog Trump seine Äußerungen zurück und sagte, er habe sich versprochen.