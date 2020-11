G20: Trump nimmt an G20-Gipfel teil

US-Präsident Donald Trump wird nach Angaben eines ranghohen amerikanischen Regierungsvertreters an dem virtuellen G20-Gipfel teilnehmen. Es werde damit gerechnet, dass Trump sowohl am Samstag als auch am Sonntag vom Weißen Haus aus in G20-Veranstaltungen involviert sein werde, sagte die Person, die anonym bleiben wollte, am Freitag. Bislang war offengeblieben, ob Trump sich persönlich in den Gipfel einbringen würde.