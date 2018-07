G20 und der Handelskonflikt: Keine Lösung in Sicht

Und so nutzten die anderen 19 Staaten das G20-Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs in der argentinischen Hauptstadt an diesem Wochenende vor allem dazu, die USA an die Vorteile des Freihandels erinnern. „Ein regelbasierter, freier Handel ist besser als Protektionismus“, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) vor dem Treffen. Und man wird den Eindruck nicht los, er wird das noch viele Male wiederholen. Immer in der vielleicht naiven Hoffnung, dass sich gute Argumente irgendwann durchsetzen.