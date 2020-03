G20 und EU-Staaten Gemeinsam gegen Corona

MSowohl die G20 als auch EU-Staaten untereinander konnten sich in der Coronakrise abstimmen und ein gemeinsames Vorgehen festlegen. So bekräftigten die G20 der führenden Wirtschaftsmächte bei der Bekämpfung der Corona-Krise an einem Strang zu ziehen und die Weltwirtschaft zunächst mit insgesamt fünf Billionen US-Dollar stützen. „Wir bekennen uns nachdrücklich dazu, dieser gemeinsamen Bedrohung geeint entgegenzutreten“, hieß am Donnerstag in der Abschlusserklärung zu einer Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs.