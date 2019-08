G7-Gipfel in Biarritz So skurril war Merkels Begegnung mit Trump

Eigentlich sollte es bereits am Montagmorgen so weit sein, doch dann wurde das Gespräch zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und US-Präsident Donald Trump verschoben. Schließlich trafen die beiden erst gegen 11:20 Uhr im Rahmen des G7-Gipfels in Biarritz zusammen. Zu Beginn durften auch deutsche und amerikanische Journalisten mit in den kleinen Raum: Eigentlich sollte es höchstens ein paar Fragen geben, doch dann wurden daraus fast 25 Minuten Trump-Show.