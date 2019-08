G7-Gipfel in Biarritz Zwei Clowns, zwei auf Abruf – und Angela Merkel

Vielleicht fragt sich selbst Angela Merkel zwischendurch, was sie eigentlich mehr als zwei Tage in Biarritz soll. Schließlich sind die G7-Treffen auch nicht mehr das, was sie mal waren. Es ist ja nicht nur so, dass die sieben Staats- und Regierungschefs längst nicht mehr die wichtigsten Wirtschaftsnationen der Welt repräsentieren: Kämen tatsächlich die zusammen, würde Merkel sich mit ihren Kollegen aus China, den USA, Indien, Japan, Russland und Indonesien austauschen.