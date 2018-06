G7-Gipfel: Keine Annäherung in Handelsstreit mit Trump

Meint Trump es ernst damit?

Auffällig war, dass der US-Präsident in den Arbeitssitzungen den kurzfristig bei der Abreise in Washington geäußerten Vorschlag zunächst nicht eingebracht hat. Das Thema sei am Besprechungstisch aller G7-Teilnehmer bislang nicht aufgenommen worden, sagte Kanadas Außenministerin Chrystia Freeland nach den ersten Sitzungen. Es sei aber in verschiedenen bilateralen Treffen zur Sprache gekommen. Auch in dem Treffen mit Macron brachte es Trump nicht vor.