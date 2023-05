G7-Gipfel: Japan und Brasilien wollen 2023 Reform des UN-Sicherheitsrates angehen

Japan und Brasilien wollen noch in diesem Jahr einen neuen Anlauf für die Reform des UN-Sicherheitsrates starten. Das teilte die japanische Regierung nach einem Treffen von Ministerpräsident Fumio Kishida mit dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva am Samstag am Rande des G7-Gipfels in Hiroshima mit. Ziel beider Länder ist es, einen ständigen Sitz im höchsten UN-Gremium zu erhalten.