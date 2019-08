G7-Gipfel Trump reicht Iran und China je eine Hand

Irans Außenminister Mohammed Dschawad Zarif war von Frankreich am Wochenende völlig überraschend an den Tagungsort des G7-Gipfels eingeladen worden. Macron traf sich am Sonntagabend selbst mit Zarif in Biarritz.



Auch in eine andere weltpolitische Baustelle könnte nach dem G7-Gipfel Bewegung kommen. Auf der Abschlusspressekonferenz in Biarritz zeigte sich Trump zuversichtlich, dass der Handelskrieg zwischen seinem Land und China versöhnlich enden könnte. „Ich glaube, wir werden einen Deal mit China machen“, sagte Trump. Er werde einem Handelsabkommen mit China nur zustimmen, wenn es sich um eine faire Vereinbarung handele, die gut für die Vereinigten Staaten sei. Er glaube aber, dass das zu erreichen sei. Trump sagte erneut, China wolle unbedingt ein Handelsabkommen mit den USA schließen. „Ich glaube, sie haben keine andere Wahl. Und das meine ich nicht als Drohung.“ Das Land könne es sich nicht erlauben, wegen des Konflikts Millionen von Jobs zu verlieren.