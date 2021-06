G7-Neustart mit Biden Kollektives Aufatmen nach Trump

Diese Geschlossenheit gegenüber Moskau ist für Biden jetzt besonders wichtig. Am Mittwoch geht er - nach Spitzentreffen mit der Nato und der EU in Brüssel - in seinen mit Spannung erwarteten Gipfel mit Kremlchef Wladimir Putin in Genf. G7-Gastgeber Johnson sagt CNN dazu in Cornwall, er gehe davon aus, dass Biden Putin bei dem Gespräch „einige ziemlich harte Botschaften“ übermitteln werde.



