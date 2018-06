Theoretisch klingt das gut. Was bringt es, wenn man einen Partner wie die USA hat, die alles bisher erreichte vom Tisch wischen?

Ich glaube nicht, dass wir die Schuld für die Schwäche der G7 einzig und allein den USA zuweisen können. Auch die EU sind nicht gerade ein Vorreiter in puncto Freihandel, denken wir nur an die Handelsbeziehungen zu Afrika. Wir messen die verschiedenen G7-Partner mit unterschiedlichem Maß. Als die G7 in 1975 gegründet wurde, waren die Währungspolitik nach dem Zusammenbruch des Wechselkurssystems von Bretton Woods und die Reaktion auf die erste große Ölkrise die bestimmenden Themen. Es war der Gipfel, um in kleinem Kreis über Finanz- und Währungsfragen zu diskutieren. Die Agenda wurde bis heute auf viele außen- und sicherheitspolitische Themen ausgeweitet. Es wäre überlegenswert, die G7 auf große Herausforderungen unserer Zeit wie den Multilateralismus in Bezug auf Handel oder die Klimapolitik oder die Digitalisierung zu refokussieren.