G7-Treffen „Ich sehe kein Einknicken auf Seiten Russlands“

Das Rüstungsunternehmen Rheinmetall hat prominent eine neue Waffenfabrik in der Ukraine angekündigt. Wie passt das in die Gesamtlage?

Die deutsche Rüstungsindustrie, die ja lange als Schmuddelkind der deutschen Wirtschaft galt, auch was die eher kritische Berichterstattung in den Medien angeht, erfährt gerade eine enorme politische Aufwertung. Man hat in Berlin erkannt, dass die eigene Verteidigungsindustrie einen entscheiden Beitrag leistet, nicht nur im Rahmen der militärischen Unterstützung der Ukraine, sondern auch für die europäische Sicherheitsvorsorge. Der Ausbau der eigenen Kapazitäten und neue strategische Partnerschaften mit der Ukraine sind also auch ein Ergebnis der sicherheitspolitischen Zeitenwende in Deutschland.