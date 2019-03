GAFA-Steuer: EU gibt Pläne für Digitalsteuer auf – und will eine weltweite Lösung finden

Auch Deutschland will an einer weltweiten Lösung arbeiten. „Wir streben eine globale Mindestbesteuerung an“, war bereits am Montag aus Regierungskreisen verlautet. Auf Ebene der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer solle dieses Ziel bis Sommer 2020 erreicht werden. Wenn dies nicht gelinge, werde sich Deutschland eng mit Frankreich abstimmen.