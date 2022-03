Gas aus Russland Was Putins Rubel-Coup für den Westen bedeutet

Könnte sein. „Umgehungen dürften möglich sein“, glaubt Finanzwissenschaftler Heinemann mit Blick auf die russische Notenbank. So könnten zum Beispiel „indische oder chinesische Banken die Transaktionen mit der russischen Notenbank übernehmen und Rubel gegen Dollar oder Euro bereitstellen“. Auch in der volkswirtschaftlichen Abteilung der Commerzbank heißt es: „Um Rubel zu erwerben, muss niemand die Sanktionen gegen die russische Zentralbank brechen“. Möglich sei etwa, sich die russische Währung direkt oder indirekt bei russischen Geschäftsbanken zu besorgen. Zwar seien auch von denen einige sanktioniert, heißt es in dem Commerzbank-Papier – „aber eben nicht alle.“ Um deutsche Rubelgeschäfte mit nicht sanktionierten russischen Banken zu verhindern, müsste Putin seinen Geschäftsbanken also einen entsprechenden Riegel vorschieben. Bislang ist dies nicht erfolgt.