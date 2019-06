Gas-Streit: Griechenland strebt Strafen gegen die Türkei an

Der bevorstehende EU-Gipfel könnte die entsprechenden Entscheidungen dafür treffen. Die Türkei hatte Probebohrungen in den Gasfeldern Anfang Mai angekündigt. Zypern und die EU verurteilen die Pläne und sehen darin eine Verletzung des zyprischen Wirtschaftsraums. Die Regierung in Ankara pocht dagegen darauf, in den Gewässern bohren zu dürfen.