Gasknappheit Lapid: Können zehn Prozent des russischen Gases ersetzen

Lapid lobte bei seinem Besuch in Deutschland auch Scholz' Verhalten nach Holocaust-Äußerungen von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas gelobt. Es sei offensichtlich gewesen, dass Scholz von den Äußerungen überrascht worden sei, sagte Lapid am Montag nach einem Treffen mit Scholz in Berlin. „Ich habe dem Bundeskanzler gedankt, dass er danach reagiert hat auf das, was Abbas gesagt hat.” Lapid fügte an: „Wir schätzen, dass er das so eindeutig gesagt hat.”