Gaskonflikt im Mittelmeer „Unhaltbare Positionen auf beiden Seiten“

Stefan Talmon ist Professor für Öffentliches Recht, Völkerrecht und Europarecht an der Universität Bonn. Derzeit absolviert er ein Forschungssemester an der Universität Oxford.



WirtschaftsWoche: Herr Professor Talmon, im Mittelmeer eskaliert ein Streit zwischen Griechenland und die Türkei um die Ausbeutung von Gasvorkommen. Welche Seite ist im Recht?

Stefan Talmon: Das lässt sich nicht so einfach beantworten – wie so häufig bei internationalen Konflikten haben beide Länder durchaus gute rechtliche Argumente auf ihrer Seite. Im vorliegenden Fall beharren aber beide Seiten auf Maximalforderungen, die rechtlich nicht haltbar sind.