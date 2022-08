Gaskrise Speicher, Gasumlage, Bahn: Regierung bastelt an Notfallplänen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bat unterdessen die EU-Kommission, bei der Gasumlage auf die Mehrwertsteuer verzichten zu können. Deutschland werde einen entsprechenden Antrag stellen, kündigt er in einem Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Schreiben an EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni an. „Die Mehrwertsteuer auf von der Regierung verhängte Abgaben treibt die Preise nach oben und stößt auf zunehmenden Widerstand in der Bevölkerung, besonders jetzt in der außergewöhnlichen Situation“, heißt es darin. Lindner und Habeck hatten sich dafür ausgesprochen, keine Mehrwertsteuer auf die Gasumlage zu erheben.



