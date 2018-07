Gaslieferungen: Altmaier hält Lösung für Ukraine-Gas-Transit mit Russland für möglich

In der Ukraine wird befürchtet, dass die bisherigen Transit-Zahlungen Russlands entfallen, wenn das für Ost- und Westeuropa bestimmte Gas künftig allein durch die neue Nord-Stream-2-Leitung fließt. Diese ist eine Direktverbindung durch die Ostsee zwischen Russland und Deutschland. Deutschland plädiert dafür, dass weiterhin eine „substanzielle“ Menge an Gas durch die Ukraine fließt. Was das genau bedeutet, sollen auch die Gespräche klären.