 Gaspipeline: Altmaier reagiert im Streit um Nord Stream 2 gelassen auf US-Drohungen

Grenell hatte an der Pipeline beteiligten Konzernen in einem am Wochenende bekanntgewordenen Brief gedroht, sie setzten sich einem „erheblichen Sanktionsrisiko“ aus. Der Bau der 1200 Kilometer langen Trasse durch die Ostsee hat unter anderem in Deutschland bereits begonnen. Die USA haben das Projekt mehrfach massiv kritisiert.