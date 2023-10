Gaspipeline: Estnischer Minister: Pipeline-Schäden durch schwere Gewalteinwirkung entstanden

Die Schäden an einer Erdgas-Pipeline in der Ostsee zwischen Finnland und Estland sind nach Angaben des estnischen Verteidigungsministers Hanno Pevkur durch schwere Gewalteinwirkung entstanden. „Es ist deutlich zu erkennen, dass diese Schäden durch eine ziemlich starke Kraft verursacht wurden“, sagte Hanno Pevkur am Mittwoch.