Gaspipeline: US-Senat stimmt im Januar über Sanktionen gegen Nord Stream 2 ab

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte am Freitag im Fall einer Eskalation der Lage in der Ukraine mit einem Stopp der umstrittenen Ostsee-Gaspipeline gedroht. Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete das Nord Stream 2-Projekt am gleichen Tag als privatwirtschaftliches Vorhaben, dessen Inbetriebnahme nicht mehr politisch entschieden werde.