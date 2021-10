Gaspreise: Britische Industrie warnt vor Fabrikschließungen

Am Freitag hatten führende Industrievertreter Gespräche mit Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng geführt. Diese endeten nach ihren Angaben jedoch, ohne dass konkrete Lösungen gefunden wurden. Die Großhandelspreise für Gas sind in diesem Jahr in Europa um 400 Prozent gestiegen, teilweise wegen geringer Lagerbestände und einer starken Nachfrage aus Asien. Nicht zuletzt energieintensive Industriezweige setzt das besonders unter Druck.