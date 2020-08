Gasstreit: Türkei beginnt Manöver vor der Küste Zyperns

Mitten im Streit mit Griechenland über Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer startet die Türkei in der Region ein Seemanöver. Das Land erklärte in einer speziellen Mitteilung an die Seeschifffahrt, dass am Samstag nordwestlich von Zypern ein zweiwöchiges Manöver mit Schießübungen beginne. Die Nato-Mitglieder Griechenland und Türkei erheben beide Ansprüche auf Seegebiete, in denen Öl- und Gasvorkommen vermutet werden. Nach Bohrungen der Türkei in den umstrittenen Gewässern bereitet die EU Sanktionen gegen die Regierung in Ankara vor.