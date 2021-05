Gast-Kommentar So schadet Putins Bärenwirtschaft Russland

Darüber hinaus ist es für ein großes Schwellenland eigentlich normal, hunderte Milliarden Dollar in US-Staatsanleihen zu halten. Russland aber hat diese Möglichkeit nicht. Die Kosten der US-Sanktionen sind daher höher als sie scheinen. Dass Russland keine Geschäfte in Dollar machen kann, schränkt seine Investitionsmöglichkeiten massiv ein und behindert sein Wachstum. So ist der russische Lebensstandard dank Putin und seiner extremen Sparpolitik in den vergangenen sieben Jahren um elf Prozent gefallen. Das BIP ist in Dollar gerechnet um über ein Drittel zurückgegangen – von 2,3 Billionen Dollar 2013 (vor den Sanktionen) auf 1,5 Billionen im Jahr 2020. Zum aktuellen Dollarkurs bewertet, ist die russische Börse nur noch 53 Prozent dessen wert, was sie auf ihrem Höhepunkt im Mai 2008 wert war.