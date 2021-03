Gastbeitrag China ist (vorerst) wieder die Werkbank der Welt

So hält Biden an dem Abkommen der Trump-Regierung mit China über eine Verdopplung der chinesischen Importe aus den USA im Zeitraum 2021/22 gegenüber 2017 fest. Dabei fordern die USA von der EU, ihre kritische Haltung aktiv zu unterstützen. Die EU weist diese Aufforderung nicht zurück. Gleichwohl hat sie durch den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen mit China über ein Investitionsabkommen (ohne Konsultation der alten US-Regierung) Signale der Kooperation in Richtung Peking gesendet.



China wappnet sich in dieser Lage auf zweierlei Weise. Zum einen überprüft die Regierung chinesische Investitionen im Ausland und Lieferanten im Inland stärker als bisher darauf, ob diese mit dem Ziel der ökonomischen Unabhängigkeit von Lieferketten vereinbar sind. Zum anderen versucht Peking, ausländische Investoren mit Hochtechnologiekompetenz anzuziehen. Die Öffnung bislang geschlossener Sektoren im Bereich der Dienstleistungen und die weitere Liberalisierung des Zugangs zu Industriesektoren dienen diesem Ziel. Künftig dürfte die Regierung Investitionen in China den Direktexporten nach China noch stärker vorziehen.