Gastkommentar: US-Strafmaßnahmen gegen China gefährden globale Handelsordnung

BerlinBei seiner Vereidigung als Präsident vor gut einem Jahr kündigte Donald Trump an, gegen „unfaire“ Handelspraktiken anderer Länder mit harten Bandagen vorzugehen. Wer Trump jedoch bei seinen zwei öffentlichen Auftritten in den letzten Wochen zugehört hat, konnte wenig Provokantes vernehmen. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos wollte er seine „America-First“-Politik nicht als „America Alone“ verstanden wissen. Und auch in seiner Rede zur Lage der Nation am letzten Dienstag vor dem US-Kongress vermied Trump frontale Angriffe auf militärische und wirtschaftliche „Rivalen“ der USA. Trotzdem gefährdet der anhaltende Konflikt zwischen China und den USA die globale liberale Wirtschaftsordnung.