Gasversorgung: EU vermittelt bei Gasgesprächen zwischen Russland und Ukraine

Russland hat die Verlängerung des Vertrags mit der Ukraine an Bedingungen geknüpft. Zuletzt hieß es aber in Moskau, dass im nächsten Jahr Gas auch ohne neuen Vertrag für eine bestimmte Zeit nach Europa fließen könnte. Der Kreml rechnet bei der Gesprächsrunde am Donnerstag noch nicht mit konkreten Vereinbarungen. „Es gibt noch viel zu tun“, sagte Sprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge.