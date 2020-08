Gasvorkommen Streit im Mittelmeer spitzt sich zu: Schiffe sollen kollidiert sein

Bereits am Vortag hatte auch der griechische Regierungschef Kyriakos Mistotakis Dialogbereitschaft signalisiert. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte an, die französische Militärpräsenz im östlichen Mittelmeer vorübergehend zu verstärken. An gemeinsamen griechisch-französischen Manövern nahmen nach Angaben des griechischen Generalstabs am Donnerstag vier griechische Fregatten, der französische Hubschrauberträger „Tonnerre“ und die französische Fregatte „La Fayette“ teil. Zwei französische Kampfbomber starteten aus Zypern und nahmen ebenfalls an dem Manöver teil. Anschließend landeten sie auf Kreta, berichtete das griechische Staatsradio.