Gaza-Krieg Auch US-Regierung kündigt neue Sanktionen gegen den Iran an

„Wir werden das Sanktionsregime (...) ausweiten und verschärfen.“ Wann die geplanten neuen Iran-Sanktionen der Europäischen Union in Kraft gesetzt werden könnten, sagte Borrell am Abend zunächst nicht. Er verwies lediglich darauf, dass es bereits am kommenden Montag wieder ein reguläres EU-Außenministertreffen in Luxemburg gibt.