Gaza-Krieg Biden hofft auf Waffenruhe-Deal bis kommenden Montag

27. Februar 2024 | Quelle: dpa

US-Präsident Joe Biden weckt Hoffnungen auf eine baldige Waffenruhe im Gazastreifen. Bild: Bild: dpa

US-Präsident Joe Biden hat sich mit Blick auf eine baldige Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gaza-Krieg optimistisch gezeigt. „Mein nationaler Sicherheitsberater sagt mir, dass wir nahe dran sind”, sagte er beim Eisessen in New York auf eine Frage der anwesenden Presse. Noch sei man nicht am Ziel. „Ich hoffe, dass wir bis kommenden Montag eine Waffenruhe haben werden”, sagte Biden.