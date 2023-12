Experten nehmen an, dass zumindest einige der verbleibenden 135 Geiseln in den unterirdischen Gängen gefangen gehalten werden. Die Hamas-Terroristen und andere extremistische Palästinensergruppen verschleppten bei ihrem Massaker am 7. Oktober rund 240 Menschen aus Israel. Eine aus dem Gazastreifen am 23. Oktober freigelassene 85-Jährige beschrieb das System, durch das sie sich während der Geiselnahme bewegen musste, als „ein Spinnennetz”.