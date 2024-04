Gaza-Krieg: EU verurteilt Angriff auf iranisches Botschaftsgelände in Damaskus

Die EU hat einen Luftangriff auf das iranische Botschaftsgelände in Damaskus verurteilt, bei dem sieben Menschen getötet wurden. „In dieser äußerst angespannten regionalen Situation ist es unerlässlich, äußerste Zurückhaltung zu üben“, schrieb Peter Stano, ein Sprecher der Europäischen Kommission, am Mittwoch in einem Beitrag auf der Plattform X. „Der Grundsatz der Unverletzlichkeit der diplomatischen und konsularischen Einrichtungen und des Personals muss in allen Fällen und unter allen Umständen im Einklang mit dem Völkerrecht respektiert werden.“