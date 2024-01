Chan Junis gilt als eine Hochburg der islamistischen Hamas. Israel vermutet in dem Tunnelnetzwerk in der Gegend die Führung der Terrororganisation sowie auch israelische Geiseln. Die israelische Armee hatte die schwer umkämpfte Stadt am Dienstag nach eigenen Angaben umstellt. Nach eigenen Angaben intensiviert die Armee ihre Einsätze weiter. „Die Truppen haben viele Terrorzellen mit Feuer von Scharfschützen, Panzern und aus der Luft getötet”, hieß es in der Mitteilung. Tausende Menschen sind seit Tagen in Autos oder zu Fuß auf der Flucht, vor allem in Richtung Rafah.