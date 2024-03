Gaza-Krieg Hamas: Gibt noch Hindernisse für Gaza-Feuerpause

03. März 2024 | Quelle: dpa

Zerstörungen im Gazastreifen - Vermittler bemühen sich um eine befristete Feuerpause und eine Freilassung von Geiseln. Bild: Bild: dpa

Bei den indirekten Verhandlungen über eine befristete Feuerpause im Gaza-Krieg und eine Freilassung weiterer Geiseln gibt es nach Darstellung der islamistischen Hamas noch Hindernisse. Für diese sei die israelische Seite verantwortlich, sagte ein Vertreter der Hamas in Beirut, der namentlich nicht genannt werden wollte, in der Nacht zum Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Das Haupthindernis sei das Zeitlimit für eine Waffenruhe. Israel manövriere bei dem Thema herum, hieß es. Ranghohe Vertreter der US-Regierung, die zusammen mit Katar und Ägypten zwischen Israel und der Hamas vermittelt, hatten dagegen am Samstag gesagt, der Rahmen für eine mögliche Einigung stehe und die Israelis hätten diesen „mehr oder weniger akzeptiert”. Eine mögliche Einigung hänge allein an der Hamas.