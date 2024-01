Gaza-Krieg Israel wegen Völkermord-Klage vor UN-Gericht

11. Januar 2024 | Quelle: dpa

Die Richter des Internationalen Gerichtshofs beschäftigen sich mit dem Völkermordvorwurf Südafrikas gegen Israel. Bild: Bild: dpa

Südafrika hat Israel vor dem Internationalen Gerichtshof vorgeworfen, „systematisch Taten von Völkermord” gegen die Palästinenser im Gazastreifen begangen zu haben. Vor dem höchsten Gericht der Vereinten Nationen schilderten die Rechtsvertreter Südafrikas in Den Haag Beispiele der militärischen Gewalt sowie Äußerungen israelischer Politiker und Militärs in den vergangenen rund drei Monaten. Dies sei mit der „Absicht des Völkermordes” geschehen, hieß es. Demnach strebt Israel eine Zerstörung des palästinensischen Lebens an.