Gaza-Krieg Israelische Truppen stürmen Krankenhaus in Chan Junis

15. Februar 2024 | Quelle: dpa

Israelische Soldaten in Chan Junis (Archivbild). Bild: Bild: dpa

Israelische Soldaten sind am Donnerstag nach Militärangaben in ein Krankenhaus im Süden des Gazastreifens eingedrungen. Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari sprach von einem „präzisen und begrenzten Einsatz im Nasser-Krankenhaus” in Chan Junis.