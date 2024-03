Gaza-Krieg Netanjahu: Offensive in Rafah notfalls auch alleine

22. März 2024 | Quelle: dpa

Ein Luftbild zeigt vertriebene Palästinenser in Rafah. Nach den Worten eines ranghohen Ministers wird Israels Armee die geplante Militäroffensive durchführen, selbst wenn dies zu einem Zerwürfnis mit den USA führt. Bild: Bild: dpa

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will eine Offensive in Rafah notfalls auch im Alleingang durchführen. Nur so könne die Hamas im Gazastreifen besiegt und die letzten Bataillone der Islamistenorganisation zerschlagen werden, sagte er nach Angaben seines Büros bei einem Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken. „Ich habe ihm gesagt, dass ich hoffe, dass wir dies mit US-Unterstützung tun werden, aber falls nötig, werden wir es auch alleine machen.”