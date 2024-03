Gaza-Krieg Netanjahus Frau schaltet sich in Ringen um Geisel-Deal ein

11. März 2024 | Quelle: dpa

Sara Netanjahu plädiert in einem Brief für eine Freilassung der israelischen Geiseln. Bild: Bild: dpa

Mit einer ungewöhnlichen Initiative versucht nun auch die Frau des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, eine Freilassung der von Hamas-Terroristen in den Gazastreifen verschleppten Geiseln zu erreichen. Sara Netanjahu wandte sich in einem Brief an die Mutter des Emirs von Katar, Scheich Mosa Nasser Al Missned.