Zudem gibt es Warnungen vor einem akutem Mangel an sauberem Wasser im Gazastreifen. „Bis zum Ende dieses Tages werden rund 70 Prozent der Menschen in Gaza kein sauberes Wasser haben”, so Lazzarini. Zentrale Versorgungseinrichtungen wie Wasserentsalzungs- und Abwasseraufbereitungsanlagen seien eingestellt worden.