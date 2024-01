Gaza-Krieg Tausende fliehen aus umkämpfter Stadt Chan Junis

24. Januar 2024 | Quelle: dpa

Schon seite mehreren Tagen fliehen palästinensische Familien fliehen vor den Kämpfen in Chan Junis in Richtung Rafah. Bild: Bild: dpa

Wegen heftiger Kämpfe im Bereich der Stadt Chan Junis im südlichen Gazastreifen sind nach Augenzeugenberichten Tausende Palästinenser erneut auf der Flucht. Viele flüchteten nach Angaben in Autos oder zu Fuß in Richtung der Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten. Das UN-Nothilfebüro OCHA teilte in der Nacht mit, Evakuierungsaufrufe der israelischen Armee beträfen ein Gebiet von etwa vier Quadratkilometern in Chan Junis. In der Region gebe es rund 88.000 Einwohner, dazu kämen geschätzte 425.000 Binnenflüchtlinge, die in 24 Schulen und anderen Einrichtungen Schutz gesucht hätten.