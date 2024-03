Gaza-Krieg UNRWA: Ex-Gefangene berichten von Missbrauch durch Israel

05. März 2024 | Quelle: dpa

Hunderte Freigelassene hätten UNRWA von «systematischen Demütigungen» berichtet, sagte UNRWA-Chef Philippe Lazzarini und bestätigte die Existenz des Papiers. Bild: Bild: dpa

In einem unveröffentlichten Bericht des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA werfen ehemals gefangene Palästinenser Israel Misshandlungen in Gefängnissen vor. Hunderte Freigelassene hätten UNRWA von „systematischen Demütigungen” berichtet, sagte UNRWA-Chef Philippe Lazzarini in New York und bestätigte die Existenz des Papiers.