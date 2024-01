Gaza-Krieg US-Geheimdienste: Schifa-Krankenhaus wurde von Hamas genutzt

03. Januar 2024 | Quelle: dpa

Israelische Soldaten zeigen den Medien im November einen unterirdischen Tunnel, der unter dem Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt gefunden wurde. Bild: Bild: dpa

Washington (dpa) - Terroristen der Hamas und des Islamischen Dschihad haben nach Einschätzung der US-Geheimdienste das Schifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza als Kommandozentrale für den Kampf gegen israelische Truppen genutzt. In und unter dem Gebäudekomplex seien zudem Waffen gelagert und zeitweise auch einige Geiseln festgehalten worden, berichteten mehrere US-Medien am Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf kürzlich freigegebene Geheimdienstinformationen.