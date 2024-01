Gaza-Krieg US-Militär wehrt erneut Rakete der Huthi-Rebellen ab

15. Januar 2024 | Quelle: dpa

Nach dem Angriff der USA und Großbritannien auf Stellungen der Huthi im Jemen hatten die Rebellen Rache angekündigt. Nun hat das US-Militär erneut eine Rakete der Huthi abgewehrt. Bild: Bild: dpa

Das US-Militär hat im Süden des Roten Meeres eigenen Angaben zufolge erneut eine Rakete der im Jemen basierten Huthi-Rebellen abgewehrt. Die Huthi hätten den Anti-Schiffs-Marschflugkörper in Richtung eines Zerstörers der US-Marine abgefeuert, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs in der Nacht via X, vormals Twitter, mit. Die Rakete sei in der Nähe der jemenitischen Küste von al-Hudaida von der US-Luftwaffe abgefangen worden. Berichte über Verletzte oder Schäden gab es demnach nicht.