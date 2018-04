Gaza-Proteste: Palästinenser kündigen neue Proteste im Gaza-Streifen an

In der Nacht zum Donnerstag tötete Israels Luftwaffe in der Nähe des Grenzzauns erneut einen Palästinenser. Der Mann sei bewaffnet gewesen, teilte das israelische Militär mit. Ein weiterer Palästinenser sei an Verletzungen gestorben, die er bei den Protesten am Freitag erlitten hatte, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Damit sind seit Karfreitag 21 Palästinenser bei Konfrontationen im Grenzbereich getötet worden.