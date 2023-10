Gazastreifen Israels Armee nennt neues Zeitfenster für Gaza-Evakuierung

15. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Palästinenser fliehen nach israelischen Luftangriffen in sicherere Gebiete. Das israelische Militär hat erneut zur Evakuierung von Zivilisten aus dem nördlichen Gazastreifen aufgerufen. Bild: Bild: dpa

Die israelische Armee hat am Sonntag ein weiteres Zeitfenster für eine Evakuierung von Zivilisten im Norden des Gazastreifens in Richtung Süden genannt. Der israelische Armeesprecher veröffentlichte auf X in arabischer Sprache die Information, Einwohner der Stadt Gaza und des nördlichen Gazastreifens hätten von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr Ortszeit (09.00 bis 12.00 Uhr MESZ) Zeit, um eine sichere Fluchtroute zu nutzen. Die Armee werde in diesem Zeitraum diesen Korridor nicht angreifen.